Маленький карагандинец с ДЦП начал ходить благодаря занятиям адаптивным тхэквондо

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Свой шестой день рождения Матвей Пенчук из Караганды встречает на занятиях адаптивным тхэквондо. Под руководством опытного тренера Ербола Игембаева занятия спортом позволили мальчику с ДЦП сделать свои первые самостоятельные шаги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортивная секция для особенных детей открылась в Центре развития тхэквондо ITF и кикбоксинга два года назад. И все это время большая часть маленьких карагандинцев с особенностями развития тренируются здесь бесплатно по программе подушевого финансирования государственного спортивного заказа.

Занимается с ребятами инструктор по тхэквондо Ербол Игембаев. Его тренерский опыт – 28 лет.



«Сейчас по программе ArtSport у нас занимаются восемь детей. Всего таких ребят 12. Вообще, секцию адаптивного тхэквондо я открыл для детей с опорно-двигательными нарушениями. К каждому такому ребенку надо подходить индивидуально. Разный возраст, разные диагнозы, поэтому к каждому особенный подход. Прежде чем начать тренировку, интересуюсь самочувствием ребёнка, его настроем. Мы работаем в тандеме с родителями. Они уделяют достаточно времени своим детям, выполняют все упражнения, которые я даю, дома. Результаты есть», – рассказал тренер высшей категории Ербол Игембаев.

Первые значимые результаты у одного из воспитанников секции – Матвея Пенчука – появились почти через полгода тренировок. Мальчик начал ходить сам.

«Когда я в первый раз увидел, что сын пошёл, не мог сдержать эмоций. На сегодня мы занимаемся почти год. У Матвея ДЦП со спастической диплегией. Сын после тренировок начал ходить, полноценно вставать. Результатами мы с супругой очень довольны. Каждый день спускаемся и поднимаемся с сыном по лестнице за руку на девятый этаж. Дома занимаемся со специальными приспособлениями, выполняем рекомендации тренера. Матвею очень нравятся занятия, у него здесь много друзей. Я горжусь своим сыном», – рассказал отец Матвея Илья Пенчук.

Мама Матвея Марина не может говорить об успехах своего ребёнка без слёз.

«Матвей не просто ходит, он пинает мяч. Об этом я даже думать не могла. Мы в центре тренируемся три раза в неделю по часу. Он ждет тренировки с нетерпением. Вижу изменения не только в физическом плане. Сын стал более выносливым, у него появились упорство и дисциплинированность», – сказала Марина.

На сегодняшний день по проекту подушевого финансирования государственного спортивного заказа в Карагандинской области работают 168 секций по 23 видам спорта. Подали заявку 762 поставщика. Особенные дети могут посещать шахматы и адаптивное тхэквондо.

«Всего в прошлом году по программе ArtSport занимались 58 детей с инвалидностью. Работать с такими детьми непросто, нужна специальная подготовка. Мы проводим переговоры со всеми поставщиками, оказываем возможную помощь. Надеемся, что количество поставщиков, которые захотят работать с особенными детьми, в будущем увеличится», – сказал руководитель Центра развития массового и детского спорта Адиль Жакыпов.