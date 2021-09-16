Маленьких детей оставила дома одних жительница Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жительница города Аксу Павлодарской области ушла из дома, оставив одних своих 8-, 5- летних и двухмесячного детей, вернувшись к полуночи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«27 августа, около 18.45, при проверке одной из семей, где проживает женщина, имеющая троих малолетних детей 2013, 2016 и 2021 годов рождения, инспекторы не смогли попасть в квартиру. На вопрос полицейского через дверь ответил старший из детей, сообщивший, что мама ушла утром и закрыла их», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, они долго не могли понять, где находится их мать. Им пришлось вызвать спасателей, которые вскрыли входную дверь квартиры.

«В квартире малолетние дети находились одни, младшей из которых всего два месяца. Дети были голодные, дома везде разбросаны вещи; в холодильнике, кроме спиртных напитков, продуктов питания не было, - сообщили в пресс-службе ДП. - Двухмесячную девочку поил молоком из пакета 8-летний брат».

Полиция опросила соседей, и те рассказали, что взрослые в этой семье постоянно оставляют своих маленьких детей на долгое время одних.

«Сотрудниками полиции и органами опеки было принято решение немедленно забрать малолетних из семьи; все дети помещены в центр поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации Павлодара. «Непутёвая» мать вернулась домой лишь около 23:00 часов вместе с сожителем, пояснила, что ей пришлось уехать в Павлодар на подработку, - рассказали в полиции. - Мать и сожитель ранее судимы и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. 34-летняя мать привлечена к административной ответственности по статье 127 «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» части 2 КРКоАП, материал направлен в суд», - отметили в полиции.

Специализированный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области готовит исковое заявление на лишение матери родительских прав в отношении её малолетних детей. Судьбу детей решит суд, уточнили в департаменте полиции. С начала 2021 года павлодарскими полицейскими за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних к ответственности привлечено 335 законных представителей.