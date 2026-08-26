Мальдивы вводят налог для зарубежных туроператоров

Парламент Мальдив принял законопроект, обязывающий иностранных туроператоров, турагентств и онлайн-платформ бронирования регистрироваться в налоговой службе страны (MIRA) и уплачивать налог на товары и услуги в сфере туризма (TGST), передает агентство Kaziform со ссылкой на The Standard Maldives .

Закон призван устранить пробел в системе налогообложения туристической отрасли за счет введения «принципа назначения» (destination principle). Теперь GST будет распространяться и на туристические услуги, которые продают на Мальдивах зарубежные компании, даже если сами они находятся за пределами страны.

Требования вступят в силу в октябре 2026 года.

Согласно расчетам, реформа должна принести государственному бюджету около 1,61 млрд мальдивских руфий (105 млн долларов США) дополнительных доходов ежегодно.

Ранее сообщалось, что Китай упрощает Tax Free для иностранных туристов.

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