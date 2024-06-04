Мальчики, катавшиеся на велосипеде с флагом, спели гимн в ЗКО

На улицах села Каратобе Каратобинского района можно встретить шестилетнего Акылбека, у которого на велосипеде установлен казахстанский флаг, передает корреспондент агенства Kazinform.

Как сообщил руководитель отдела внутренней политики Каратобинского района Нуртас Сафуллин, один из ребят, играющих на центральной площади, прикрепил Государственного флаг на свой велосипед.

- Я сразу стал узнавать чей это велосипед. Светленький мальчик миловидной внешности ответил: «Мой». Его зовут Акылбек. Он рассказал, что флаг на велосипед прикрепил его отец. С ним был другой мальчик – Куаныш. Спросил у них, знают ли они Гимн нашей страны? Они сразу же приложили ладони к сердцу и начали петь. Я выложил это видео на свою страницу в соцсеть. Действия мальчиков вызвали восхищение и умиление у многих читателей. Они выразили благодарность маленьким патриотам и пожелали добра, - говорит Нуртас Сафуллин.

По словам Асыланбека Толеугалиева, отца шестилетнего Акылбека Аскара, он вместе с супругой Акзат воспитывает троих детей. Дочь Айлина окончила 8 класс, старший сын Акниет 5 класс, Акылбек - 1 класс.

- Воспитанник секции по тяжелой атлетики спортивного клуба «Каратобе» Акниет защищает честь нашего района. Он призер международных, республиканских, областных соревнований среди детей и юношей. Член юношеской сборной команды Западно-Казахстанской области, спортсмен 1 степени. Мои дети растут патриотами своей страны и края. Считаю, что это благодаря образованию и воспитанию учителей средней общеобразовательной школы имени Мухита. Акылбек гордится спортивными достижениями своего брата. Он сам попросил прикрепить Флаг к велосипеду. Акылбек тоже принимает активное участие в школьных мероприятиях. А супруга моя Ескалиева Акзат Кайдаровна работает преподавателем в ГККП «Каратобинский колледж», - сказал Асыланбек Аскарович.

Акылбек рассказал, что выучить гимн ему помогла учительница Гульжанат Максотовна. В школе он любит учить уроки казахского языка и в будущем мечтает стать футболистом.

Мальчик, который вместе с Акылбеком исполнил гимн – Куаныш Кубай окончил 3 класс средней общеобразовательной школы Мухит.