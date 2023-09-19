Мальчик провалился в колодец в Экибастузе

В Экибастузе мальчик провалился в колодец. Ребёнка доставили в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Ребенок упал в канализационный люк на улице Гридина. По информации службы «103», вызов к ним поступил 18 сентября в 13:39. Медицинская бригада прибыла за пять минут.

«Прохожие до приезда скорой помощи достали пострадавшего из колодца. Четырёхлетнего мальчика, получившего ушиб колена и ссадину спины, доставили в Экибастузскую городскую больницу», – добавили на станции скорой помощи.

Как пояснили в «Горводоканале», крышка люка была разрушена при строительстве канализации Южного поселка и подведении сетей водоснабжения. Сейчас восстанавливают асфальт.

Управление полиции Экибастуза начало проверку.