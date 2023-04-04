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    03:08, 04 Апрель 2023 | GMT +6

    Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни

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    Фото: flf.kz
    КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ - Парламент Малайзии принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местное агентство TheStar.

    Поправки в законопроект об отмене обязательной смертной казни внес замминистра Малайзии по правовым вопросам Рамкарпал Сингх. Он уточнил, что это не значит, что смертная казнь отменяется полностью, в некоторых случаях она будет предусмотрена законом.

    В законопроекте также предлагалось предоставить судьям право назначать тюремные сроки до 40 лет вместо смертной казни.

    Рамкарпал Сингх добавил, что при принятии поправок в законопроект учитывались чувства и мнения семей тех, кто подвергся смертной казни, права приговоренного к данной мере наказания и степень соответствия смертного приговора преступлению.

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