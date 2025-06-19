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    11:38, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Малайзия намерена выпускать электромобили в Казахстане

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором малайзийской компании Proton Holdings Berhad Чунронг Ли, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Малайзия намерена выпускать электромобили в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    Стороны обсудили планы Proton Holdings по выпуску электромобилей в РК.

    Компания является лидером в области машиностроения на рынке Малайзии. Автомобили Proton, среди которых как модели с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили, экспортируются в более чем 26 стран. Кроме того, производитель имеет собственный центр исследований, разработок, проектирования и инженерии трансмиссий и автомобилей.

    Олжас Бектенов отметил, что Президентом Казахстана поставлена задача по развитию машиностроения с внедрением современных технологий, локализацией производств и созданием новых рабочих мест. Привлечение инвестиций и открытие новых производств имеет важное значение для диверсификации и устойчивого роста экономики РК. В первом квартале текущего года в отрасль привлечено 55 млрд тенге инвестиций. В 2024 году объем инвестиций был увеличен в 2 раза – до 282 млрд тенге.

    Обозначена готовность Правительства в оказании всесторонней поддержки реализации проекта. Перспективным также является сотрудничество и обмен опытом в области НИОКР для развития научно-технического потенциала страны.

    Генеральный директор Proton Holdings Чунронг Ли выразил заинтересованность в выходе на казахстанский рынок, обусловленную привлекательностью созданных для инвесторов условий.

    По итогам встречи стороны подтвердили намерения развивать взаимовыгодное сотрудничество для реализации проекта. Министерству промышленности и строительства поручено подготовить соответствующую Дорожную карту.

    Теги:
    Правительство Производство Транспорт Малайзия Премьер-министр РК
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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