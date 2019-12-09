Малайзии предоставили возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Между Казахстаном и Малайзией расширяется воздушное сообщение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках ICAN 2019 казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Малайзии. В рамках поручения Главы государства по «открытому небу» авиакомпаниям Малайзии предоставлена возможность выполнять регулярные пассажирские и грузовые полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам, типам воздушного судна и возможностью использования пятой степени свободы воздуха», - сообщили в Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Как сообщили в ведомстве, на основе достигнутых договоренностей представители крупнейшего малазийского лоукостера Air Asia X подтвердили планы по открытию рейса в Казахстан во 2 квартале 2020 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан предоставил возможность выполнять регулярные полеты в 11 аэропортов авиакомпаниям Иордании.

Напомним, режим «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей введен с 1 ноября 2019 года.