Мальдивы снимают все ограничения для туристов

МАЛЕ. КАЗИНФОРМ - Мальдивы готовы принимать туристов с июля без ограничений. Представитель Совета по туризму подтвердил, что Мальдивы рады приветствовать туристов всех национальностей в июле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Ранее предполагалось, что туристы должны будут предоставить медицинскую справку об отрицательном результате анализа на Covid-19. Вместо этого власти островной страны решили разрешить туристам въезд без предварительного прохождения теста на коронавирус или обязательного периода карантина.

Также власти решили не вводить никаких новых визовых требований или дополнительных сборов.

В настоящее время туда может отправиться любой человек на супер-яхте или частным самолетом, но обычным туристам придется подождать еще несколько недель.

В прошлом месяце Мальдивы, которые закрыли свои границы в марте, объявили о поэтапном открытии страны. Отмечается, что главный международный аэропорт страны возобновит работу в июле.

«Мы планируем открыть границы для туристов в июле 2020 года», - говорится в официальном заявлении Министерства Туризма от 30 мая.

Отмечается, также, что с гостей не будут взиматься никакие дополнительные сборы.

На Мальдивских островах зарегистрировано около 2000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, пятеро скончались.

Несмотря на то, что страна была закрыта для иностранных туристов с момента регистрации первых случаев заражения новым вирусом, около 30 курортов оставались открытыми, гости которых предпочли остаться здесь в самоизоляции, а не возвращаться домой.

Для обеспечения безопасности правительство выдаст «лицензию» для аккредитации туристических объектов, которые соответствуют государственному законодательству и особым требованиям безопасности, таким как наличие сертифицированного медика по вызову и наличие «достаточного запаса» средств индивидуальной защиты.

В заявлении, опубликованном в прошлом месяце, Али Вахид, министр туризма страны, назвал воздействие пандемии коронавируса «более разрушительным, чем цунами 2004 года и глобальный финансовый кризис 2008 года».

«Впервые за 47 лет туризма на Мальдивских островах с марта этого года не было ни одного туриста, - добавил он, - мы не можем дольше закрывать границы».

В 2019 году более 1,7 млн туристов посетили Мальдивские острова, и официальные лица ожидали, что их число возрастет до двух миллионов в этом году.