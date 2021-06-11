Мальчика спасли из горящей квартиры в Нур-Султане
Военнослужащий столичной воинской части 5573 Национальной гвардии ефрейтор Аслан Кожахметов в этот день находился на выходном. Спускаясь по лестнице в подъезде дома, где произошел пожар, он заметил дым и обескураженную бабушку, звавшую на помощь. Гвардеец, не растерявшись, незамедлительно забежал в квартиру, откуда шёл густой дым и увидел мальчика, пытавшегося самостоятельно потушить пожар в кухне. Оценив обстановку, Аслан схватил ребенка и вывел его в безопасное место. По пути гвардеец, вызвав на место происшествия пожарную службу, помог эвакуировать других жильцов данного подъезда.
«Пожар был ликвидирован силами сотрудников Департамента по ЧС столицы. Жертв и пострадавших нет. Вышестоящим командованием военнослужащий представлен к поощрению», - заключили в пресс-службе Нацгвардии.