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Мальчика, проглотившего монету в 100 тенге, спасли в Атырау

20 Ноября 2019 23:31
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Мальчика, проглотившего монету в 100 тенге, спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау врачи спасли 4-летнего ребенка, проглотившего монету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, в приемный покой Атырауской областной детской больницы поступил 4-летний мальчик. Первые симптомы указывали на тяжелое состояние маленького пациента. Глотка и пищевод ребенка были заблокированы неким предметом, что затрудняло дыхание.
Выяснилось, что ребенок проглотил монету номиналом в 100 тенге.
Врачи детской областной больницы немедленно вызвали на работу эндоскописта. Осмотрев пациента, врач решил попробовать извлечь монету без хирургического вмешательства и извлек ее с помощью эндоскопического устройства.
«У монеты номиналом в 100 тенге достаточно большой диаметр, и она может заблокировать пищевод не только маленького ребенка, но и взрослого человека. Однако благодаря своевременному обращению родителей за медицинской помощью, а также оперативному реагированию наших специалистов, были проведены необходимые медицинские процедуры и сейчас у малыша все хорошо»,– сказал Ербол Тулегенов.«Я даже не заметила, что мой ребенок проглотил эту монету. Но быстро поняла, что его состояние стало ухудшаться. Я вызвала скорую помощь, которая доставила моего сына в больницу, где оперативно выяснили причины недомогания и устранили их»,- рассказала мама ребенка.
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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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