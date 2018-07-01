Мальчик выжил после падения с 9 этажа в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Комсомольске-на-Амуре двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, передает РИА Новости.

По данным следствия, в момент происшествия его отец вместе с другим ребенком находился в соседней комнате. При падении мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Отмечается, что семья пострадавшего ребенка характеризуется положительно.

Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.