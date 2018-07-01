Мальчик выжил после падения с 9 этажа в России
24 Июля 2018 14:00 142
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МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Комсомольске-на-Амуре двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, передает РИА Новости.
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По данным следствия, в момент происшествия его отец вместе с другим ребенком находился в соседней комнате. При падении мальчик получил травмы, его госпитализировали.
Отмечается, что семья пострадавшего ребенка характеризуется положительно.
Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ключевые слова: Россия,
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