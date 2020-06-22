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Мальчик утонул в бассейне одной из зон отдыха в Жамбылской области

22 Июня 2020 15:35
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Мальчик утонул в бассейне одной из зон отдыха в Жамбылской области

ЖУАЛЫНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области утонул ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу внутренних и внешних коммуникаций департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

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Трагический случай на воде зарегистрирован вчера в Жамбылской области. 21 июня в 15 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в бассейне глубиной 3 метра, расположенного в одной из зон отдыха на территории водохранилища Терис-Ащибулак Жуалынского района, утонул мальчик, 2012 года рождения. Как выяснилось, ребенок остался без присмотра взрослых.

На место происшествия выезжали 2 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #МВД РК  
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