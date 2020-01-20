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Мальчик скончался, упав в открытый колодец в Алматинской области

20 Января 2020 19:23
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Мальчик скончался, упав в открытый колодец в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мальчик скончался, упав в открытый колодец в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

«19 января в 17:10 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что приблизительно в 15:40 часов в Жамбылском районе, на окраине с.Актерек, во время игры по своей неосторожности упал в открытый колодец с водой (не функционирующий старой водопроводной сети, без крышки люка, глубина 2 м.) и скончался на месте мальчик 2012 года рождения», - говорится в сообщении.

Спасатели призывает родителей к бдительности и обеспечению безопасности детей, не оставляя их без присмотра.


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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