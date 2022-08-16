Мальчик скончался от удара током в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел в частном жилом доме, расположенном по улице Кулагер в микрорайоне Нуртас Каратауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента по ЧС.

В дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Шымкента 15 августа в 20.30 от службы «103» поступило сообщение о смерти мальчика, 2021 года рождения, получившего удар электрическим током.

По словам родителей, в доме стояла печь «Асель», подключенная к току через удлинитель. Играя рядом, ребенок по неосторожности схватил руками оголенный электропровод. Мальчик скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Ранее в городе произошел еще один несчастный случай - в результате удара электрическим током пострадала девочка, 2013 года рождения.