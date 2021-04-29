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    14:28, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Мальчик, пропавший в Кызылорде, найден мертвым

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Мальчик, пропавший два дня назад в Кызылорде, найден мертвым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В течение двух дней в поисках пропавшего Альтаира Бахыта были задействованы весь личный состав департамента полиции, управления полиции города, военнослужащие Национальной гвардии, ДЧС, волонтеры и местные жители.

    «29 апреля около 11 часов местного времени в канализационном люке частного жилого дома было обнаружено тело пропавшего ребенка. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Никаких видимых признаков насилия на теле ребенка не наблюдаются. Начато расследование. Следственные действия взяты под мой личный контроль. Выражаю искренние соболезнования родителям и родственникам маленького Альтаира в связи с постигшим семью горем. Уход ребенка – ни с чем несравнимое горе. Разделяю боль вашей невосполнимой утраты», – прокомментировал начальник департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Кызылординская область Происшествия
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