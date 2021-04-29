Мальчик, пропавший в Кызылорде, найден мертвым

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Мальчик, пропавший два дня назад в Кызылорде, найден мертвым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В течение двух дней в поисках пропавшего Альтаира Бахыта были задействованы весь личный состав департамента полиции, управления полиции города, военнослужащие Национальной гвардии, ДЧС, волонтеры и местные жители.

«29 апреля около 11 часов местного времени в канализационном люке частного жилого дома было обнаружено тело пропавшего ребенка. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Никаких видимых признаков насилия на теле ребенка не наблюдаются. Начато расследование. Следственные действия взяты под мой личный контроль. Выражаю искренние соболезнования родителям и родственникам маленького Альтаира в связи с постигшим семью горем. Уход ребенка – ни с чем несравнимое горе. Разделяю боль вашей невосполнимой утраты», – прокомментировал начальник департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.