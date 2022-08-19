Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
Мальчик получил ранения на футбольной площадке в Щучинске
19 Августа 2022 14:21

Мальчик получил ранения на футбольной площадке в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело возбуждено по факту получения несовершеннолетним травмы головы на футбольной площадке Щучинска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 августа на одной из футбольных площадок, расположенных в городе Щучинске, около 17:00 часов в местный отдел полиции поступило сообщение, что 9-летний мальчик получил колото-резаное ранение параорбитальной области, напоровшись на стальной прут, торчащий из ограждения.

По данному факту правоохранители возбудили досудебное расследование по части первой статьи 278 УК РК «Недоброкачественное строительство».

В рамках расследования установлен застройщик данной детской площадки, также известно, что объект состоит на балансе ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района». В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, расследование продолжается.


Фото: polisia.kz



Новости по теме
Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
Читайте также
Водитель погиб при лобовом столкновении автомобилей в Павлодаре
Землетрясение произошло в Таджикистане
Около 33 млн человек пострадали из-за наводнений в Пакистане
Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив