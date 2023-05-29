Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Мальчик получил ожоги при игре с канистрой бензина в Алматинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Мая 2023, 14:36
Мальчик получил ожоги при игре с канистрой бензина в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Мальчик получил ожоги во время игры со спичками и канистрой бензина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

27 мая в 18:40 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского района получил ожоги мальчик 2020 года рождения.

«Двое детей играли во дворе частного жилого дома, один из них зажег спичку у канистры с бензином и получил термические ожоги в области шеи, спины, ягодицы, правого плеча II-III степени (20-29%). Его госпитализировали в ЦРБ Енбекшиказахского района. Мальчик находится в отделении реанимации», - сообщили в пресс-службе ведомства.


Алматинская область   Происшествия   Регионы   МЧС   ДЧС   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Шторм ожидается в Казахстане
Шторм ожидается в Казахстане
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
Новый способ обеспечения сельских школ молодыми специалистами нашли в Карагандинской области
Новый способ обеспечения сельских школ молодыми специалистами нашли в Карагандинской области