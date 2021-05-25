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    10:48, 25 Май 2021 | GMT +6

    Мальчик погиб, упав в разрыв между двумя многоэтажками в селе Бесагаш

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В поселке Бесагаш погиб мальчик, упав между двумя девятиэтажными домами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о несчастном случае появилась в социальных сетях.


    «24 мая в 18:00 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Бесагаш Талгарского района произошел несчастный случай. Мальчик 2009 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, играя с детьми на крыше 9-этажного жилого дома, по своей неосторожности упал в разрыв сейсмотермошва (шириной 60 см., в длину 17 м.). В результате несчастного случая ребенок скончался на месте происшествия», - сообщили в ДЧС области.

    ДЧС Алматинской области просит граждан не оставлять детей без присмотра взрослых.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Алматинская область Происшествия
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