Мальчик погиб, упав в разрыв между двумя многоэтажками в селе Бесагаш

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В поселке Бесагаш погиб мальчик, упав между двумя девятиэтажными домами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о несчастном случае появилась в социальных сетях.





«24 мая в 18:00 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Бесагаш Талгарского района произошел несчастный случай. Мальчик 2009 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, играя с детьми на крыше 9-этажного жилого дома, по своей неосторожности упал в разрыв сейсмотермошва (шириной 60 см., в длину 17 м.). В результате несчастного случая ребенок скончался на месте происшествия», - сообщили в ДЧС области.

ДЧС Алматинской области просит граждан не оставлять детей без присмотра взрослых.