Мальчик погиб на самодельных качелях в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В городе Жанаозен Мангыстауской области во дворе частного жилого дома погиб ребенок на самодельных детских качелях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Несчастный случай произошел 23 августа, когда мальчик, 2012 года рождения, остался без присмотра взрослых.

По информации КЧС, за прошедшие выходные произошло 7 происшествий с детьми, при которых трое детей погибли и пятеро детей госпитализированы.