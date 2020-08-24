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Мальчик погиб на самодельных качелях в Жанаозене

24 Августа 2020 15:37
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Мальчик погиб на самодельных качелях в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В городе Жанаозен Мангыстауской области во дворе частного жилого дома погиб ребенок на самодельных детских качелях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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Несчастный случай произошел 23 августа, когда мальчик, 2012 года рождения, остался без присмотра взрослых.

По информации КЧС, за прошедшие выходные произошло 7 происшествий с детьми, при которых трое детей погибли и пятеро детей госпитализированы.


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#Происшествия   #Мангистауская область  
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