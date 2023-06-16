Мальчик из Костаная стал самым молодым призером чемпионата мира по шахматам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Семилетний костанаец Иман Набиев взял «серебро» на чемпионате мира по шахматам, который проходил с 4 по 12 июня в Грузии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Батуми за награды боролись 450 шахматистов в возрасте от 8 до 18 лет из 35 стран. Соревнования проходили по блицу и рапиду.

В шахматы Имана Набиева привел отец, он сам любил в них играть. Посещает Иман Академию шахмат города Костаная. Его тренирует Даулет Жаканов. Занимается он немного, чуть более двух лет, но результаты впечатляют.

«Это был сложный турнир, Иман с первого до последнего тура бился как боец. Не было легких соперников. В каждом туре напряжение, в каждом туре борьба», - отмечает тренер Даулет Жаканов.

«Самый напряженный был последний тур в блице с соперником из США», - вспоминает Иман.

Это не первая крупная победа юного шахматиста. Осенью 2022 года на чемпионате Костанайской области по классическим шахматам среди мужчин области он стал бронзовым призером и выполнил 1 разряд. Это было впервые в истории Костанайской области, когда в шахматном турнире ребенок занял призовое место.

В декабре прошлого года Иман Набиев стал чемпионом Азии по блицу в категории до 7 лет. По классическим шахматам Иман завоевал бронзу и получил звание кандидата в мастера.

Сейчас Иман входит в сборную Казахстана по шахматам, но это не единственное увлечение мальчика. Уже в этом месяце он поедет в Москву на чемпионат мира по ММА.