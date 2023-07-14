Мальчик едва не утонул в Иртыше из-за приступа эпилепсии

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На пульт «112» поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что на реке Иртыш в районе Затона ребенок, 2013 года рождения, едва не утонул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ходе сбора информации было установлено, что при купании у мальчика случился приступ эпилепсии, начались судороги и он начал тонуть.

Увидев тонущего ребенка, Айжан Садырбалина которая отдыхала с семьей на берегу, незамедлительно бросилась к нему на помощь и вытащила из воды. Затем сразу же оказала ему первую доврачебную помощь. Тем временем другие очевидцы вызвали службу «103».

После осмотра врачей ребенок был госпитализирован в Университетский госпиталь НАО МУС.

В настоящее время состояние ребенка средней степени тяжести.