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    21:52, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Максимальное снижение уровня воды в реке Жайык составило 5 см

    Су тасқыны: Жайықтың жағдайы тәулік бойы бақыланып жатыр
    Фото: Су ресурстары министрлігі

    Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 20:00 по сравнению с  08:00 предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    • с. Индербор - 4 см, уровень воды - 858 см, критический уровень - 845 см. 
    • с. Махамбет - 5 см, уровень воды - 978 см, критический уровень - 850 см. 
    • г. Атырау -1 см, уровень воды, 587 см, критический уровень - 550 см. 
    • с. Жанаталап - 1 см, уровень воды - 420 см, критический уровень - 500 см. 
    • с. Еркинкала - 1 см , уровень воды - 378 см, критический уровень - 450 см. 
    Теги:
    Атырауская область Река Жайык Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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