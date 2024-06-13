21:52, 12 Июнь 2024 | GMT +6
Максимальное снижение уровня воды в реке Жайык составило 5 см
Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 20:00 по сравнению с 08:00 предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
- с. Индербор - 4 см, уровень воды - 858 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет - 5 см, уровень воды - 978 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау -1 см, уровень воды, 587 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап - 1 см, уровень воды - 420 см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала - 1 см , уровень воды - 378 см, критический уровень - 450 см.