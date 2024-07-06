Максимальные баллы на ЕНТ - у выпускников сельских школ

Промежуточные результаты ЕНТ представили сегодня в Министерстве науки и высшего образования РК, передает агентство Kazinform.

315 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 77% абитуриентов сдали на казахском языке, 23% – на русском, более 200 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 78% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 70 баллов.

- Максимальный балл – 140. Его набрал Жаннұр Еңсебек из Алматинской области на шестой неделе проведения ЕНТ. 139 баллов набрали 2 тестируемых: Аяужан Мұратова из ВКО и Нұрболат Жұбатқан из Кызылординской области. Стоит отметить, что все три абитуриента являются выпускниками сельских школ, - подчеркнули в Министерстве науки и высшего образования РК.

138 баллов набрали 6 человек, 137 баллов 20 человек.

Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за семь недель в ЕНТ приняло участие 639 абитуриентов с ООП.

На сегодняшний день выявлено 596 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 375 абитуриентов.

За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 179 человек, их результаты также аннулированы.

После проверки видеозаписей аннулированы результаты 42 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных лиц не было выявлено.

После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.