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    09:28, 12 Май 2021 | GMT +6

    Максимальный рост за последние 10 лет зафиксирован в обрабатывающей промышленности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О максимальном росте в обрабатывающей промышленности сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе в текущих условиях. В отчетном периоде т.г. без учета горнодобывающей промышленности рост в реальном секторе составил 7,9%»,- сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, продолжается высокий рост в строительстве, информации и связи, обрабатывающей промышленности, водоснабжении, электроснабжении и сельском хозяйстве.

    «Необходимо отметить, что обрабатывающая промышленность показала максимальный рост за последние 10 лет. Восстанавливается сфера услуг. На фоне роста торговли на 5,7%, сектор услуг показал положительный рост», - заключил А. Иргалиев.

    Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, что по итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.



    Теги:
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