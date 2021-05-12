Максимальный рост за последние 10 лет зафиксирован в обрабатывающей промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О максимальном росте в обрабатывающей промышленности сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе в текущих условиях. В отчетном периоде т.г. без учета горнодобывающей промышленности рост в реальном секторе составил 7,9%»,- сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, продолжается высокий рост в строительстве, информации и связи, обрабатывающей промышленности, водоснабжении, электроснабжении и сельском хозяйстве.

«Необходимо отметить, что обрабатывающая промышленность показала максимальный рост за последние 10 лет. Восстанавливается сфера услуг. На фоне роста торговли на 5,7%, сектор услуг показал положительный рост», - заключил А. Иргалиев.

Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, что по итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.



