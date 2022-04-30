Максимальный рост цен на продукты произошел за неделю в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также рост цен на социально значимые продовольственные товары произошел за неделю в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов провел в Алматы совещание с акиматами регионов по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,6%. Больше всего подорожали морковь – на 2,8%, лук – на 2,6%, картофель на – 2,2%, сахар – на 1,8%, мука – на 1,3%. Подешевели капуста – на 1,0%, масло подсолнечное и яйцо – на 0,1%.

В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю допущен в городе Алматы на 1,2%, в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях – на 0,9%.

Заместитель Премьер-Министра отметил, что акиматами регионов работа по организации поставок ранних овощей из Туркестанской области проводится слабо. Кроме того, на должном уровне не контролируется торговая надбавка в рознице.

«Рост цен на овощи – результат упущенной возможности заблаговременной контрактации и фиксирования цен на овощи», - отметил Б. Султанов.

По данным акимата города Алматы, заключен меморандум на поставку ранней капусты в объеме 550 тонн по 140 тенге с к/х «Сейлхан». Однако крестьянское хозяйство не подтвердило акт проведения предоплаты.

Министр торговли также подверг критике работу акиматов по мониторингу формирования ценовой цепочки от поля до прилавка. К примеру, оптом капуста с полей Жетысайского района Туркестанской области реализуется по 160-170 тенге. Логистика до Алматы увеличивает стоимость капусты до 190 тенге. С учетом торговой надбавки в 15% цена на прилавках Алматы должна составлять не более 220 тенге. Однако по факту ее розничная цена зафиксирована на уровне от 280 до 400 тенге.

Аналогичная ситуация наблюдается в других регионах.

В Восточном Казахстане стоимость капусты должна составлять 240-250 тенге при 15% торговой надбавке. По факту розничная цена реализации составляет в среднем 310 тенге, а торговая надбавка – 47,6%. В Костанайской области при оптовой цене капусты (с учетом стоимости доставки из Туркестанской области) в 205 тенге, розничная цена колеблется от 412 до 500 тенге.

«При таких ценах невооруженным глазом видна слабая организация и недоработка акиматов. Понимаем, что магазинов много. Однако следует организовать качественную разъяснительную работу, раздать уведомления с требованием соблюдения статьи 9 Закона «О регулировании торговой деятельности», чтобы магазины не превышали 15% торговую надбавку. Если и после разъяснений продавцы не соблюдают законодательство, применяйте административные меры», - сказал вице-премьер.

По Казахстану за прошедшую неделю мероприятиями по контролю над соблюдением предельно допустимой торговой надбавки розничными объектами торговли было охвачено 29,2 тыс. магазинов «у дома» или 69,6% объектов торговли. Выявлено 553 нарушения. В результате торговые объекты добровольно снизили надбавки до 15%. С начала месяца выявлено 985 случаев нарушения торговой надбавки, из которых 7 нарушений – повторные.

Заместитель Премьер-Министра поручил акиматам ускорить работу по заключению форвардных контрактов на поставку казахстанских ранних овощей из Туркестанской области. А также ужесточить контроль над неукоснительным соблюдением объектами торговли предельно допустимой торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Кроме того, Бахыт Султанов отметил, что со второй декады мая по июнь ожидается валовый сбор раннего картофеля в объеме 174 тыс. тонн. В этот период оптовая цена на поле составит 150 тенге/кг.

«Учитывая, что доступность картофеля обеспечена, акиматам нужно предпринять все меры по недопущению роста цен на картофель в части торговых надбавок и посреднических цепочек», - заявил Б. Султанов.

Аналогичные поручения даны также по другим ранним овощам.

Вице-премьер напомнил, что у акиматов имеется список фермеров, готовых заключить контракт с обязательством на поставки осенней сельхозпродукции с октября 2022 по май 2023 года по цене 110 тенге с учетом хранения. Однако ни один регион до настоящего времени не заключил контракт.

Павлодарской и Карагандинской областям поручено внести списки сельхозтоваропроизводителей, желающих сейчас заключить контракт и получить деньги за картофель и морковь уже на стадии посевной для заключения форвардных контрактов с регионами. Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областям – внести предложения производителям для заключения форвардных контрактов на осенний лук и капусту.

«Если сейчас будет упущен момент, в период межсезонья мы снова столкнемся с ростом цен, поэтому особо отмечаю важность данного вопроса», - сказал Б. Султанов.

По данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 28 апреля запасы социально значимых товаров по республике составляют 816 тыс. тонн, в том числе запасы в рамках «оборотной схемы» – 118 тыс. тонн, стабфондах – 36 тыс. тонн и заключены форвардные контракты на 48,4 тыс. тонн.