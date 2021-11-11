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Максимальный рост цен на продовольственные товары в октябре сложился в трех областях РК

11 Ноября 2021 17:16
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Максимальный рост цен на продовольственные товары в октябре сложился в трех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В октябре годовая инфляция в стране сохранилась на уровне сентября, составив 8,9%, но в разрезе регионов инфляция осталась неизменной только в 4 регионах. В 7 регионах инфляция ускорилась, в 6 замедлилась. Об этом говорится в комментарии начальника управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игоря Осипова, передает МИА «Казинформ».

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Значительный вклад в рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область, которые имеют наибольший вес в индекс потребительских цен (16,5% и 11,7%, соответственно).

Наибольшее ускорение отмечено в Туркестанской области (с 9,2% в сентябре до 9,6% в октябре) и Северо-Казахстанской области (с 8,4% до 8,7%). В остальных регионах изменение годовой инфляции было незначительным (+/-0,2%). Годовая инфляция сложилась выше общереспубликанского уровня в 7 регионах: в Мангистауской (9,9%), Карагандинской (9,6%), Туркестанской (9,6%), Атырауской (9,2%), Актюбинской (9,2%), Акмолинской (9,0%) и Жамбылской областях (9,0%).

В октябре т.г. месячная инфляция ускорилась, составив 0,7% (в сентябре – 0,4%). Наибольший вклад в прирост цен внесли продовольственные товары (0,31 п.п.). Вклад непродовольственных товаров составил 0,25 п.п., платных услуг – 0,14 п.п.

Цены на продовольственные товары в целом по стране за месяц выросли на 0,7%, (в сентябре – 0,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Восточно-Казахстанской (1,2%), в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях (по 1,1%).

Непродовольственные товары подорожали за октябрь на 1,0% (в сентябре – 0,6%). Продолжился рост цен на дизельное топливо более высокими темпами (16,6%), чем в сентябре (3,8%). Максимальные значения зафиксированы в Акмолинской (на 25,9%) и Павлодарской (на 24,9%) областях, наименьший – в Кызылординской области (на 11,6%).

Платные услуги в октябре повысились на 0,5% (0,7% - в сентябре). Из услуг ЖКХ электроэнергия подорожала на 1,1%.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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