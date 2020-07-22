Максимальные ставки по депозитам в тенге на август пересмотрены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщает о пересмотре максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на август 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

В результате изменения базовой ставки Национального банка Казахстана в сторону снижения на 0,5 п.п. до 9% КФГД пересмотрел предельные ставки по депозитам. Например, рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам составит 9%. Данный уровень отражает базовую цену привлечения банками средств с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

Изменение ставки вознаграждения на 0,5 п.п. продемонстрировали практически все виды депозитов, за исключением срочных депозитов со сроками 24 и 12 месяцев соответственно. При этом сохраняется принцип дифференциации вкладов – ставка по депозитам на короткий срок с пополнением ниже ставок без пополнения на 0,5 п.п.

В целом, обновленные ставки по депозитам соответствуют оптимальному уровню доходности с учетом текущего состояния экономики и прогнозов по ее развитию в среднесрочном периоде.