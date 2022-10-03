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    17:03, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Максимальные ставки по депозитам физических лиц на ноябрь сохранил КФГД

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2022 года. Ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне октябрьских значений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.



    Категория депозита

    По депозитам без пополнения, %

    По депозитам с пополнением, %

    Октябрь

    Ноябрь

    Октябрь

    Ноябрь

    Несрочные депозиты

    14,0

    14,0

    14,0

    14,0

    Срочные депозиты

    3 месяца

    14,5

    14,5

    14,0

    14,0

    6 месяцев

    14,5

    14,5

    14,0

    14,0

    12 месяцев

    14,0

    14,0

    13,7

    13,7

    24 месяца

    9,9

    9,9

    9,7

    9,7

    Сберегательные депозиты

    3 месяца

    15,5

    15,5

    15,0

    15,0

    6 месяцев

    16,0

    16,0

    15,5

    15,5

    12 месяцев

    15,7

    15,7

    14,5

    14,5

    24 месяца

    13,0

    13,0

    12,2

    12,2


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