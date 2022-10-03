17:03, 03 Октябрь 2022 | GMT +6
Максимальные ставки по депозитам физических лиц на ноябрь сохранил КФГД
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2022 года. Ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне октябрьских значений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Несрочные депозиты
|
14,0
|
14,0
|
14,0
|
14,0
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
14,5
|
14,5
|
14,0
|
14,0
|
6 месяцев
|
14,5
|
14,5
|
14,0
|
14,0
|
12 месяцев
|
14,0
|
14,0
|
13,7
|
13,7
|
24 месяца
|
9,9
|
9,9
|
9,7
|
9,7
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
15,5
|
15,5
|
15,0
|
15,0
|
6 месяцев
|
16,0
|
16,0
|
15,5
|
15,5
|
12 месяцев
|
15,7
|
15,7
|
14,5
|
14,5
|
24 месяца
|
13,0
|
13,0
|
12,2
|
12,2