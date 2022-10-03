Максимальные ставки по депозитам физических лиц на ноябрь сохранил КФГД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2022 года. Ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне октябрьских значений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.



