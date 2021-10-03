Максимальное количество умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии зафиксировали в России

НУР-СУЛТАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 890 против 886 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Всего из-за ковида умерли 209 918 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,77%, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В стране выявили 25 769 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум со второго января. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 7 586 536.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 391, до 6 725 965. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,7% от общего числа заразившихся.

Ранее сообщалось о том, что зарегистрирован максимум по количеству умерших от

COVID-19 за сутки.