РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:50, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Максимальное количество умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии зафиксировали в России

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 890 против 886 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Всего из-за ковида умерли 209 918 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,77%, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В стране выявили 25 769 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум со второго января. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 7 586 536.

    Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 391, до 6 725 965. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,7% от общего числа заразившихся.

    Ранее сообщалось о том, что зарегистрирован максимум по количеству умерших от

    COVID-19 за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Общество Мировые новости Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!