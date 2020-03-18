Максимальное количество телефонных номеров выделено для консультирования налогоплательщиков в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением чрезвычайного положения, связанного с выявлением в нашей стране коронавирусной инфекции, в целях минимизации прямых контактов налогоплательщиков и участников ВЭД просят обращаться дистанционно, максимально используя в работе электронные способы работы кабинета налогоплательщика и других информационных систем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент государственных доходов по г.Нур-Султану.

В целях проведения консультаций по интересующим вопросам во всех управлениях государственных доходов и на таможенных постах Департамента государственных доходов по г.Нур-Султану выделены максимальное количество телефонных номеров и открыты контакт-центры.

Телефоны контакт-центров Департамент государственных доходов - 8-717-2-22-73-20, 22-73-04, 22-60-65, 22-73-12.

УГД по Сарыаркинскому району - 77-31-16, 77-31-93, 77-31-52, 77-32-52, 77-32-50, 77-32-45, 77-32-46, 77-33-16.

УГД по Алматинскому району - 379382, 523893, 371352, 379360, 374877, 375238.

УГД по Байконырскому району - 49-55-60, 45-05-10, 49-37-66, 49-50-69, 29-22-07, 48-18-95.

УГД по Есильскому району - 95-00-78, 95-03-97, 49-70-56, 95-31-12, 95-31-07, 49-67-84.

Таможенный пост Ауежай –Астана - 286401, 286398.

Оказание государственных услуг проводится в штатном режиме с 9-00 до 17-30 часов, с перерывом с 13-00 до 14-30 часов.

Давайте помнить о мерах предосторожности и поддерживать все начинания нашего государства по борьбе с распространением короновируса.