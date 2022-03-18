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Максимальное количество гражданского сектора будет участвовать в создании Национального курултая

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Марта 2022, 12:04
Максимальное количество гражданского сектора будет участвовать в создании Национального курултая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадыров заверил, что в важные государственные вопросы будет вовлекаться максимальное число людей из гражданского сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях вовлечения активных граждан для решения актуальных задач и вопросов развития страны будут совместно с заинтересованными госорганами усовершенствованы механизмы вовлечения НПО в процесс принятия государственных решений на всех его этапах. Каждому решению будет даваться тщательный анализ», - сказал Данияр Кадыров на обсуждении Послания Президента на площадке Гражданского Альянса.

По его словам, в стенах Парламента также обсуждается законопроект об общественном контроле, который создаст качественно новые принципы взаимодействия граждан и государства.

«Создание Национального курултая является важным этапом в формировании открытого общества и реализации концепции «слышащего государства». В вопросы создания Национального Курултая будет вовлечено максимальное количество представителей гражданского общества о всех уголков республики и по различным направлениям», - заключил вице-министр.


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