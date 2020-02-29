+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -2 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса объявлен ВОЗ

29 Февраля 2020 08:29
Поделиться:
Максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса объявлен ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Как заявил на пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус, ВОЗ повысила оценку угрозы коронавируса Covid-2019 до максимально высокого, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
КТЖ: Сообщение о пассажире с коронавирусом на вокзале в Павлодаре - часть учений
Британец умер от коронавируса в Японии В НОК Казахстана отреагировали на ситуацию вокруг коронавируса Посол Саудовской Аравии прокомментировал приостановление выдачи туристических виз

Однако, по заявлению представителей ВОЗ, на глобальном уровне коронавирус пока не является пандемией, пока это только эпидемии в разных странах.

Европейское региональное бюро ВОЗ разместило информацию по ситуации с распространением коронавируса Covid-2019 по состоянию на 28 февраля 22:30 (CET). За последние сутки еще три страны (Беларусь, Литва и Нидерланды) сообщили о выявлении первых случаев заболевания. Подтвержденных случаев заболевания в Европе - 1 123, подтвержденных случаев смерти - 23.

В целом количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек.



Фото: https://twitter.com/DrTedros




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Видео, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Жанара Мухамедиярова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив