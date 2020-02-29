Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:22
-
-
-
Максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса объявлен ВОЗ
29 Февраля 2020 08:29
Поделиться:
ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Как заявил на пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус, ВОЗ повысила оценку угрозы коронавируса Covid-2019 до максимально высокого, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеБританец умер от коронавируса в Японии В НОК Казахстана отреагировали на ситуацию вокруг коронавируса Посол Саудовской Аравии прокомментировал приостановление выдачи туристических виз
Однако, по заявлению представителей ВОЗ, на глобальном уровне коронавирус пока не является пандемией, пока это только эпидемии в разных странах.
Европейское региональное бюро ВОЗ разместило информацию по ситуации с распространением коронавируса Covid-2019 по состоянию на 28 февраля 22:30 (CET). За последние сутки еще три страны (Беларусь, Литва и Нидерланды) сообщили о выявлении первых случаев заболевания. Подтвержденных случаев заболевания в Европе - 1 123, подтвержденных случаев смерти - 23.
В целом количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек.
LIVE daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros #coronavirus https://t.co/Uuup642t9d— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020
Фото: https://twitter.com/DrTedros
Ключевые слова: Видео, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Елжан Биртанов поблагодарил медработников, которые оказывают помощь людям с подозрением на коронавирус
- КТЖ: Сообщение о пассажире с коронавирусом на вокзале в Павлодаре - часть учений
- Британец умер от коронавируса в Японии
- В НОК Казахстана отреагировали на ситуацию вокруг коронавируса
- Посол Саудовской Аравии прокомментировал приостановление выдачи туристических виз
- Оставшиеся два этапа многодневной велогонки «Тур ОАЭ» отменены из-за коронавируса
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047