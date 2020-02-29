Максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса объявлен ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Как заявил на пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус, ВОЗ повысила оценку угрозы коронавируса Covid-2019 до максимально высокого, передает МИА «Казинформ».

Однако, по заявлению представителей ВОЗ, на глобальном уровне коронавирус пока не является пандемией, пока это только эпидемии в разных странах.

Европейское региональное бюро ВОЗ разместило информацию по ситуации с распространением коронавируса Covid-2019 по состоянию на 28 февраля 22:30 (CET). За последние сутки еще три страны (Беларусь, Литва и Нидерланды) сообщили о выявлении первых случаев заболевания. Подтвержденных случаев заболевания в Европе - 1 123, подтвержденных случаев смерти - 23.

В целом количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек.







