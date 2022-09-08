Максимально возможный размер гарантированного трансферта на 2023 год назвали в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гарантированный трансферт на 2023-2025 годы запланирован в размере, не превышающем объем поступлений в Национальный фонд от организаций нефтяного сектора при цене отсечения. Об этом заявила вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации трех законопроектов, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цена отсечения, используемая для расчета максимально возможного объема гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет, составляет 48,9 долл. США за баррель. В результате, максимальный возможный размер гарантированного трансферта на 2023 год составляет 2 393 млрд тенге, в проекте бюджета предусмотрено 2,2 трлн тенге», - сказала Татьяна Савельева.

Вице-министр также отметила, что темпы роста расходов республиканского бюджета определены в объеме, не превышающем средний уровень долгосрочного экономического роста с учетом цели по инфляции.

При определении предельного объема расходов используется номинальный рост экономики за последние 10 лет и средний уровень инфляции на планируемый период.

Так, предельный объем расходов на 2023 год - 21 004 млрд тенге, в проекте бюджета расходы предусмотрены в сумме 21 003 млрд тенге.

Дефицит бюджета планируется со значительным снижением по отношению к ВВП с 3,3% в текущем году до 2,5% к 2025 году.

«Это соответствует ограничению по постепенному снижению размера дефицита бюджета до 2% к ВВП к 2030 году, предусмотренному в проекте Концепции управления государственными финансами», - пояснила Татьяна Савельева.