Максимально использовать ресурсы Тасоткельского водохранилища поручил Аскар Мырзахметов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект завода в специальной экономической зоне «Химический парк» в Шуском районе обсудили на встрече инвесторов с акимом Жамбылской области Аскаром Мырзахметовым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Напомним, «Химический парк» является десятой по счету специальной экономической зоной на территории Казахстана. Проект СЭЗ «Химпарк Тараз» презентован на международном форуме «TARAZ INVEST-2012» ТОО «Объединенная химическая компания» АО ФНБ «Самрук-Казына». Здесь планировалось создать новые химические заводы на основе высокоэффективных технологий. Специальная экономическая зона предполагает создание благоприятных условий для инвесторов, выгодных преференций и льгот, предоставление необходимых ресурсов и инфраструктуры. Несмотря на все условия для привлечения иностранных инвесторов, произошло сокращение числа предприятий, которые должны были здесь построить свои производства.

Как сообщили в пресс-службе акима области, Аскар Мырзахметов встретился с инвесторами, реализующими проекты строительства сахарного завода ТОО «Qyzylsha» и завода Farm Frites по выпуску картофеля фри.

Инвесторы доложили о ходе работ по строительству на территории специальной экономической зоны «Химический парк» в Шуском районе завода по производству сахара из местной свеклы, а также сообщили о необходимости выделения до мая этого года дополнительных пяти тысяч гектаров земли. Стоимость проекта, который будет введен в строй в 2021 году, составляет 200 миллионов евро.

Просьба о выделении земли не осталась без внимания главы региона. Аскар Мырзахметов дал соответствующее поручение ответственным лицам и обратил внимание руководителя областного управления по контролю за использованием и охраной земель на необходимость разработки детального плана по рациональному использованию инвесторами земельных участков.

Кроме того, было поручено максимально использовать ресурсы Тасоткельского водохранилища для нужд инвесторов.

Глава региона выразил неудовлетворение работой созданного два года назад механизированного отряда. С учетом намерения инвесторов построить канал вблизи села Далакайнар аким области поручил руководству районного акимата внести предложения по разработке плана и систематизации деятельности механизированного отряда. Помимо этого, представители инвесторов будут введены в состав комиссии по распределению водных ресурсов Тасоткельского водохранилища.

«В марте глава региона Аскар Мырзахметов совершит рабочую поездку в Шуский район с целью лично проконтролировать ход строительных работ», - отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Для возведения предприятий в Шуском районе выделен земельный участок площадью 505 га. Вблизи СЭЗ проходят железная и магистральная дороги, высоковольтные линии протяженностью 2,8 км, находится подстанция на 125 мегаватт. Водоснабжение может обеспечить Тасоткельское водохранилище, находящееся в Шуском районе. К территории СЭЗ построено 5,8 км автодороги от трассы Мерке – Бурылбайтал. Проложено 6,4 км подъездных железнодорожных путей. Завершены работы по обеспечению будущих предприятий электроэнергией, водо- и газоснабжением. Возведены очистные сооружения, пожарное депо, контрольно-пропускной пункт, административно-бытовой комплекс.

Реализация проекта «Химический парк» должна улучшить социально-экономические показатели региона, повысить налоговые поступления, дать возможность развития смежных отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, прибавить рабочие места.