НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волонтерство для меня - это образ жизни, которым я живу. Об этом сегодня в ходе официального закрытия Года волонтера заявил волонтер волонтерского штаба «Шаг на встречу» города Рудный Максим Панченко, передает МИА «Казинформ».

Максим Панченко из города Рудный, ему 17 лет. С 14 лет занимается волонтерской деятельностью.

«С самого раннего детства я стремлюсь быть полезным обществу, но я никогда не был ни в каком движении, ни в одной организации, я просто жил по принципу «есть возможность - помоги». Эти качества воспитали во мне мои родители, моя семья, мои учителя, за что я им благодарен. Волонтерство не обязательно должно стать твоей «профессией», например, по специальности я повар, но это не мешает мне совмещать эти два любимых дела. Нередко меня спрашивают: «Зачем тебе это надо?». Я не могу точно ответить на этот вопрос, ведь волонтерство для меня — это образ жизни, которым я живу. И да, конечно, это еще море опыта, новые знакомства, впечатления и, конечно же, саморазвитие», - говорит молодой волонтер.

По его словам, в Костанайской области в этом году волонтерство развивалось очень стремительно и сплоченно. Пандемия стала огромным испытанием для всего мира, и волонтеры, как единый слаженный организм, смогли достойно противостоять самым неожиданным жизненным неприятностям, которые происходили как с уязвимыми слоями общества – стариками и детьми, так и с профессионалами своего дела – медиками и работниками социальных служб.

«Сейчас все учатся онлайн. Однако я надеюсь, что в ближайшем будущем школы начнут вновь открываться, но и этот процесс считаю будет не простым. Поэтому от лица всех волонтеров и лично от себя хочу попросить вас поддержать инициативу по созданию программ безопасной среды в школах», - предложил М. Панченко.

Он отмечает, что главными помощниками этого дела станут волонтеры со стажем, которые смогут оказывать помощь учителям, готовить выпускников к экзаменам и сопровождать учеников младших классов до дома.

Напомним, в столице прошло официальное закрытие Года волонтера с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.