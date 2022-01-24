Новости
Максим Батютенко победно стартовал на юниорском Australian Open
24 Января 2022 09:35
Поделиться:
МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - 16-летний уроженец Темиртау Максим Батютенко пробился во второй раунд юниорской части Открытого чемпионата Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Новости по теме39 заразившихся COVID-19 выявлено среди прибывших на Олимпиаду в Пекин Кто представит Казахстан в биатлоне на Олимпийских играх в Пекине Казахстанские юниоры завоевали две медали на этапе конькобежного Кубка мира
Максим, который дебютировал на соревновании такого уровня, обыграл 17-летнего британца Мэттью Ранкина - 6:4, 6:3.
Следующим соперником казахстанского теннисиста станет победитель матча между французом Артуром Хеа и литовцем Эдасом Бутвиласом.
Новости по теме
Популярное
2 Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
Оставить комментарий
Читайте также
- 39 заразившихся COVID-19 выявлено среди прибывших на Олимпиаду в Пекин
- Где и когда покажут матч Финляндия — Казахстан на Евро-2022 по футзалу
- Кто представит Казахстан в биатлоне на Олимпийских играх в Пекине
- Казахстанские юниоры завоевали две медали на этапе конькобежного Кубка мира
- Андрей Голубев покинул турнир Australian Open-2022
- Казахстанский фигурист стал пятым на международном турнире в Германии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047