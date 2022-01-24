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Максим Батютенко победно стартовал на юниорском Australian Open

24 Января 2022 09:35
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Максим Батютенко победно стартовал на юниорском Australian Open

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - 16-летний уроженец Темиртау Максим Батютенко пробился во второй раунд юниорской части Открытого чемпионата Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

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Максим, который дебютировал на соревновании такого уровня, обыграл 17-летнего британца Мэттью Ранкина - 6:4, 6:3.

Следующим соперником казахстанского теннисиста станет победитель матча между французом Артуром Хеа и литовцем Эдасом Бутвиласом.

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#Спорт   #Теннис  
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