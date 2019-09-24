Макроэкономические показатели создают надежный фундамент для реализации Послания - Сергей Рекеда

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Достигнутые Казахстаном макроэкономические показатели в текущем году создают надежный фундамент для эффективной реализации задач, обозначенных в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.Такое мнение в беседе с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» высказал руководитель российского Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

В начале сентября этого года Правительство РК отчиталось по основным показателям социально-экономического развития страны за период с января по август текущего года. По итогам восьми месяцев рост ВВП составил 4,3% к соответствующему периоду 2018 года. Годовая инфляция находится в пределах целевого коридора и составила 5,5%. Кроме того, продолжился рост доходов в республиканский бюджет, объем которых составил 6 958,3 млрд тенге (101,1% к плану), темп роста составил 119,2%.

По оценкам С.Рекеды, указанные оптимистичные показатели казахстанской экономики создают благоприятные условия для уверенного движения к обозначенным в Послании приоритетам.

«Те цифры, которые сейчас демонстрирует кабмин по росту ВВП, являются достаточно высокими для евразийского пространства. И если удастся сохранить такие темпы развития экономки, то это будет той необходимой планкой, которая потребуется для реализации обозначенной социальной программы, - считает российский эксперт. - Положительные макроэкономические результаты служат фундаментом для успешной реализации задач Послания, которые, в принципе, можно назвать амбициозными».

С.Рекеда отметил, что рассматривает Послание К.Токаева с двух углов зрения. Во-первых, документ очертил контуры дальнейшей работы, детализировав предвыборную программу Президента. Во-вторых, стратегическая программа отчетливо закрепила движение в сторону укрепления социального государства и повышения благосостояния населения.

«Тенденции, которые развиваются в мире, затрагивают и Казахстан, и Россию, и в целом евразийское пространство. Одна из них – рост общественно-политической активности. Очевидно, что каждая из стран, примеряя на себе эти вызовы, думает, как на них ответить», - отметил эксперт.

«Именно поэтому в Казахстане и в России акцент ставится на социальную поддержку, оздоровление экономики и обеспечение высоких макроэкономических показателей. Это соответственно, формирует основу для поступательного социально-экономического и общественно-политического развития», - говорит С.Рекеда.

Отдельно эксперт коснулся обозначенных в Послании задач, направленных на стимулирование малого и среднего бизнеса.

«Малый и средний бизнес должен создавать почти половину ВВП страны. Это дополнительные рабочие места, налоговые поступления и рост экономической активности. В этом плане, интерес и поддержка со стороны государства играет одну из ключевых ролей», - подчеркнул он.

Также одним из главных условий создания современной инклюзивной экономики эксперт называет проблему вывода казахстанского бизнеса из теневого сектора, что также было отражено в Послании. «Сокращение влияния теневой экономики позволит сформировать комфортную среду для сохранения капитала, развития бизнеса и привлечения внешних инвестиций», - отметил С.Рекеда.

«Второй момент, это такие непредсказуемые вещи, как рынок углеводородов и обстановка на международной политической арене. Опять же, согласно Посланию, Казахстан нацелен на отказ от ресурсного менталитета и активными темпами следует по пути диверсификации национальной экономики. В сегодняшних условиях очень важно отойти от сырьевой зависимости и продолжить форсированную модернизацию», - заключил эксперт.





Автор: Нарымбек Исмагулов