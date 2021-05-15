Маковые поля Алматы: вся палитра алого – фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поля вблизи Алматы покрылись красочными маками. Наступила пора цветения, и бескрайние просторы алматинских степей окрасились в алый цвет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цветение маков начинается с первой недели мая. Цветут они недолго, что в основном зависит от погодных условий. Все маковые поля близ Алматы расположены в получасе езды от центра города.

По словам фотографа МИА «Казинформ» Александра Павского, маки и горы - прекрасный союз в кадре.

«Кадры можно сделать одни уже в черте города - в Алатауском районе. Под Алматы маковых полей много. Но в этом году мало маков на тех участках, где были раньше, и они мелковаты. На фотосессию лучше приезжать с утра или после обеда, когда спадет солнце. Помимо маков в степи можно сделать отличные кадры на пустынных тропинках, вдоль трасс, около различных цветущих кустов, одиноких деревьев», - поделился он во время съемок.

Повстречавшиеся нам в ходе съемок пастух с сыном поведали, что сейчас не так много мест с маками и самих этих цветов. Однако поспешили подсказать место с красивым видом с маками и другими весенними цветами.

Посетили мы и заповедную зону - Скифские курганы. Маков практически нет. А раньше все курганы в это время были украшены алыми красками весны.

Между тем алматинцы спешат посетить маковые поля, раскинувшиеся в окрестностях мегаполиса, ведь любоваться маками лучше сейчас, совсем скоро они отцветут, вместе с тем не забывая о бережном отношении к родной природе. К сожалению, на маковых полях мы увидели много разбросанного мусора.

В пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в свою очередь напомнили, что срывать маки для букетов не стоит, потому что они очень быстро вянут. Кроме того, за варварское обращение с редкими видами растений предусмотрено уголовное наказание: штрафы до 8,7 миллиона тенге и даже ограничение свободы на три года.