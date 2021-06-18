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    13:35, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Макинская птицефабрика расширит экспортный потенциал Акмолинской области – Ермек Маржикпаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн пресс-конференции в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что в регионе ведется работа по расширению сети магазинов «AQMOL», где продукция акмолинских товаропроизводителей реализуется по ценам на 15-20% ниже рыночных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках развития продовольственного пояса вокруг Нур-Султана в этом году намечена реализация 50 проектов на 42 млрд тенге, ведется работа по расширению сети фирменных магазинов «AQMOL», где продукция акмолинских товаропроизводителей реализуется по ценам на 15-20% ниже рыночных», - сказал аким области.

    По его словам, существенные возможности импортозамещения появятся при полной загрузке масштабного проекта строительства Макинской птицефабрики с замкнутым циклом производства – от инкубатора до завода.

    «С запуском третьей очереди птицефабрики в 2023 году целевая мощность достигнет 100 тыс. тонн куриного мяса в год с созданием более 2 тысяч новых рабочих мест и позволит значительно расширить экспортный потенциал региона. Эти и другие планируемые к вводу производства станут новыми «точками роста» в посткризисный период, а для рядовых акмолинцев – это рабочие места», - сказал Ермек Маржикпаев.


    Теги:
    Экономика Акмолинская область
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