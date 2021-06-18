Макинская птицефабрика расширит экспортный потенциал Акмолинской области – Ермек Маржикпаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн пресс-конференции в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что в регионе ведется работа по расширению сети магазинов «AQMOL», где продукция акмолинских товаропроизводителей реализуется по ценам на 15-20% ниже рыночных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках развития продовольственного пояса вокруг Нур-Султана в этом году намечена реализация 50 проектов на 42 млрд тенге, ведется работа по расширению сети фирменных магазинов «AQMOL», где продукция акмолинских товаропроизводителей реализуется по ценам на 15-20% ниже рыночных», - сказал аким области.

По его словам, существенные возможности импортозамещения появятся при полной загрузке масштабного проекта строительства Макинской птицефабрики с замкнутым циклом производства – от инкубатора до завода.

«С запуском третьей очереди птицефабрики в 2023 году целевая мощность достигнет 100 тыс. тонн куриного мяса в год с созданием более 2 тысяч новых рабочих мест и позволит значительно расширить экспортный потенциал региона. Эти и другие планируемые к вводу производства станут новыми «точками роста» в посткризисный период, а для рядовых акмолинцев – это рабочие места», - сказал Ермек Маржикпаев.