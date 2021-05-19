Макеты животных устанавливают на обочинах дорог в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В целях снижения ДТП с участием домашнего скота на территории Костанайской области приступили к установке макетов животных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Первые макеты, по информации пресс-службы департамента полиции области, размещены в Карасуском районе.

«Ежегодный анализ состояния дорожной безопасности показывает, что с наступлением летнего периода увеличивается количество ДТП с участием домашнего скота, которые зачастую сопровождаются тяжелыми последствиями, в том числе и гибелью участников дорожного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, в рамках проводимого республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», автодороги областного значения «Карасу - Б.Чураковка» на 25,27,43 км установлены 3 макета домашних животных», - сообщили в полиции.

Также планируется установка 3 макетов на автодороге областного значения «Койбагор-Карасу-Севастополь».

По словам первого заместителя начальника департамента полиции Костанайской области, полковника полиции Негмета Исмагулова, данная мера позволит снизить ДТП в области, тем самым сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения и сыграет существенную роль в обеспечении безопасности дорожного движения.