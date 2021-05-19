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    10:19, 19 Май 2021 | GMT +6

    Макеты животных устанавливают на обочинах дорог в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В целях снижения ДТП с участием домашнего скота на территории Костанайской области приступили к установке макетов животных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Первые макеты, по информации пресс-службы департамента полиции области, размещены в Карасуском районе.

    «Ежегодный анализ состояния дорожной безопасности показывает, что с наступлением летнего периода увеличивается количество ДТП с участием домашнего скота, которые зачастую сопровождаются тяжелыми последствиями, в том числе и гибелью участников дорожного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, в рамках проводимого республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», автодороги областного значения «Карасу - Б.Чураковка» на 25,27,43 км установлены 3 макета домашних животных», - сообщили в полиции.


    Также планируется установка 3 макетов на автодороге областного значения «Койбагор-Карасу-Севастополь».

    По словам первого заместителя начальника департамента полиции Костанайской области, полковника полиции Негмета Исмагулова, данная мера позволит снизить ДТП в области, тем самым сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения и сыграет существенную роль в обеспечении безопасности дорожного движения.


    Теги:
    Костанайская область Транспорт Безопасность Правоохранительные органы
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