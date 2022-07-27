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Макеты животных появились на дорогах в Акмолинской области
27 Июля 2022 14:05

Макеты животных появились на дорогах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Макеты животных появились на акмолинских дорогах. Такая мера призвана предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием домашних животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, наряду с выявлением наиболее грубых нарушений Правил дорожного движения экипажами патрульной полиции, подразделениями административной полиции проводится большая работа в части недопущения ДТП и предупреждения водителей об аварийно-опасных участках на трассах как областного, так республиканского и международного значения.

«За минувшую неделю на акмолинских дорогах появились 13 макетов домашних животных, призванных не допустить ДТП с участием скота. Такие макеты установлены на территории Атбасарского, Жаксынского, Жаркаинского, Ерейментауского, Сандыктауского, Зерендинского и Целиноградского районов. Об аварийно – опасных участках водителей предупреждают и специальные тематические билборды, а также шумовые полосы», - поделились в ведомстве.

По признанию стражей порядка, уже к концу этого месяца планируется установить еще 43 таких макета животных.

Кроме того, чтобы снизить число ДТП с участием пешеходов, по инициативе стражей порядка в области появились проекционные пешеходные переходы.

«На сегодняшний день пять из них уже функционируют, они расположены на автодороге «Щучинск-Боровое», на двух участках трассы «Екатеринбург-Алматы», а также в городе Косшы и по улице Ауэзова в городе Кокшетау. В августе в областном центре появятся еще четыре таких пешеходных перехода: на улицах Абая, Сулейменова, Кенесары и между микрорайонами «Боровской» и «Юбилейный», - добавили в ведомстве.

Отдельное внимание уделяется установлению дублирующих предупреждающих и запрещающих дорожных знаков и светодиодных катафотов, для обозначения контура дороги в ночное время.

Напомним, с 19 июля по 18 августа акмолинские стражи порядка работают в рамках республиканского ОПМ «Безопасная дорога», направленного на снижение количества ДТП и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.


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Автор:
Корреспондент
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