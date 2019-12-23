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Макеты полицейских автомашин на трассах Актобе будут усмирять водителей

23 Декабря 2019 15:03
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Макеты полицейских автомашин на трассах Актобе будут усмирять водителей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Макет патрульных полицейских автомашин с сигнально-громкоговорящим устройством, проблесковыми маячками, работающими от энергии солнечных лучей, установлены на загородных трассах в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня по 20 адресам загородных автодорог, в связи с неблагоприятными погодными условиями на зимний период установлены дорожные знаки 5.18.1 «Рекомендуемая скорость».

Для профилактики правонарушений среди водителей установлены макеты патрульных автомашин с сигнально-громкоговорящим устройством, работающим от энергии солнечных лучей. Отличительной особенностью новых макетов является наличие проблесковых маячков, что позволяет их использовать и в темное время суток. Электрическое питание макеты получают от солнечных батарей. Макеты приобретены за счет средств местного предпринимателя, который сам выступил с подобной инициативой», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.


В темное время суток при работающих маячках с расстояния макеты практически не отличить от настоящей патрульной машины. И, как правило, водители сбрасывают скорость, завидев проблесковые маячки.



В Актобе на 3-х пешеходных переходах планируется установить искусственные дорожные неровности и светоотражающие элементы (катафоты) используемых на нерегулируемых пешеходных переходах для принудительной остановки транспортных средств и привлечения внимания водителей.


Планируемые мероприятия обеспечат безопасность участников дорожного движения, что позволит снизить количество ДТП на аварийно-опасных участках.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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