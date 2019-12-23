Макеты полицейских автомашин на трассах Актобе будут усмирять водителей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Макет патрульных полицейских автомашин с сигнально-громкоговорящим устройством, проблесковыми маячками, работающими от энергии солнечных лучей, установлены на загородных трассах в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня по 20 адресам загородных автодорог, в связи с неблагоприятными погодными условиями на зимний период установлены дорожные знаки 5.18.1 «Рекомендуемая скорость».

Для профилактики правонарушений среди водителей установлены макеты патрульных автомашин с сигнально-громкоговорящим устройством, работающим от энергии солнечных лучей. Отличительной особенностью новых макетов является наличие проблесковых маячков, что позволяет их использовать и в темное время суток. Электрическое питание макеты получают от солнечных батарей. Макеты приобретены за счет средств местного предпринимателя, который сам выступил с подобной инициативой», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.





В темное время суток при работающих маячках с расстояния макеты практически не отличить от настоящей патрульной машины. И, как правило, водители сбрасывают скорость, завидев проблесковые маячки.









В Актобе на 3-х пешеходных переходах планируется установить искусственные дорожные неровности и светоотражающие элементы (катафоты) используемых на нерегулируемых пешеходных переходах для принудительной остановки транспортных средств и привлечения внимания водителей.





Планируемые мероприятия обеспечат безопасность участников дорожного движения, что позволит снизить количество ДТП на аварийно-опасных участках.



