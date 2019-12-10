Макеты патрульных машин с проблесковыми маячками появились на дорогах ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения скоростного режима участниками дорожного движения восточноказахстанским филиалом АО «НК «QazAvtoJol» установлены переносные макеты машин патрульной полиции с проблесковыми маячками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции ВКО.

Отличительной особенностью новых макетов является наличие проблесковых маячков, что позволяет их использовать и в темное время суток. Электрическое питание макеты получают от солнечных батарей.

Данная работа проведена по рекомендации управления административной полиции ДП ВКО. Стражами порядка определены аварийно-опасные участки автомобильных дорог. Сейчас макеты используются на участках автодорог Усть-Каменогорск - Риддер, Усть-Каменогорск - Семей, Усть-Каменогорск - Алтай.

В темное время суток при работающих маячках с расстояния макеты практически не отличить от настоящей патрульной машины. И, как правило, водители сбрасывают скорость, завидев проблековые маячки.

Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий, с начала года по причине превышения установленной скорости зарегистрировано 303 ДТП. Более 530 граждан пострадали при таких ДТП, из них 66 погибли.