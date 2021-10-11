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    22:13, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Макеты патрульных автомобилей и лошадей установили на дорогах в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На дорогах Северо-Казахстанской области установили 14 макетов патрульных автомобилей. Недавно появились макеты лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стоящие у обочины лошади появились на трассе «Кокшетау-Омск». Издалека макеты не отличить от живых скакунов. По обе стороны трассы расположены пастбища, есть риск появления на дороге животных, что может привести к аварии. Недавно в Есильском районе водитель сбил отару овец. Два года назад в Айыртауском районе под колесами грузовика оказались 12 лошадей. В Есильском районе при столкновении с лошадью пассажирка легковушки получила травмы, несовместимые с жизнью.

    Полицейские считают, что макеты животных должны привлечь внимание водителей. С той же целью в райцентре Уалихановского района, у пешеходного перехода возле Кишкенекольской школы № 2, установили фигуру ребенка.

    «При необходимости сотрудники полиции могут менять дислокацию макетов. Это эффективный способ дисциплинировать водителей, напомнить им о необходимости сосредоточить внимание на дороге, снизить скорость на опасных участках. Установка макетов — часть профилактической работы по предотвращению дорожно-транспортного травматизма и укреплению дорожной безопасности, проводимой сотрудниками местной полицейской службы», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.




    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП
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