20 Сентября 2022, 14:49

Макеты детей появились на пешеходных переходах возле школ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, какая работа ведется акмолинскими полицейскими по снижению аварийности на дорогах региона, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель регионального департамента полиции Думан Таев.

«В текущем году снизилось общее количество ДТП на 6%, число погибших – на 9%, травмированных на 7 %. Одной из главных причин ДТП является низкая дисциплина водителей и несоблюдение установленного скоростного режима. Ключевую роль в выявлении данного вида нарушения играют автоматические системы фиксации», - поделился Д. Таев.

По словам главного полицейского региона, в текущем году дополнительно приобретены 13 комплексов «Автоураган». С учетом аварийности системы установлены на трассах «Алматы - Екатеринбург», «Нур-Султан - Павлодар», «Нур-Султан – Кабанбай батыра», «Кокшетау - Атбасар» и город Щучинск.

«На сегодняшний день в регионе уже установлено 50 аппаратно- программных комплексов, 27 из них контролируют скоростной режим на дорогах международного и республиканского значения, 10 – на улицах крупных городов региона. С их помощью в этом году зафиксировано более 72 тыс. фактов превышения скорости, установлены более 240 транспортных средств, водители которых управляли авто без страхового полиса «ГПО», выявлено 15 автомашин с подложными номерами и 54 водителя, ранее лишенные права управления», - добавил руководитель полиции.

Еще одной причиной аварий, как добавил спикер, является недостаточно развитая инфраструктура. Поэтому для недопущения ДТП с участием животных на дорогах появились 36 полноразмерных макетов животных, а до конца года планируется установить еще 29. Это уже позволило исключить на этих участках аварии с животными.

Чтобы обезопасить самых маленьких участников движения, на пешеходных переходах вблизи школ и детских площадок появились макеты детей. Кроме того, за последние три месяца установлено 5 проекционных пешеходных переходов, еще 7 в скором времени будут введены в эксплуатацию.

«В этом году установлены 16 макетов патрульных машин, 15 страбоскопов, 40 тематических билбордов, 24 искусственных неровностей, 42 участка оснащены шумовыми полосами для исключения ДТП по причине переутомления водителей. Для увеличения пропускной способности и совершенствования организации дорожного движения дополнительно установлено 10 светофорных объектов, более 600 дорожных знаков, дублированы еще 76», - резюмировал главный полицейский, призвав водителей неукоснительно соблюдать установленные правила дорожного движения и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.