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    16:42, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Мак выращивал в огороде житель Костанайской области: изъято более 200 кустов

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    Фото: пресс-служба департамента полиции Костанайской области
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайкой области сотрудники полиции выявили факт культивации запрещенного к возделыванию растения – мака, передает корреспондент МИА «Казинформ»».

    По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023» и «Дәрмек» сотрудниками полиции Костанайской области выявлен факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

    «264 куста мака произрастало во дворе жителя поселка Ждановка Костанайского района, которые он возделывал для личного потребления. В рамках начатого досудебного производства по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», плантация была уничтожена», - сообщили в профильном ведомстве.


    В полиции отмечают, что в рамках двух профилактических мероприятий, которые проводятся на территории области, выявлен и пресечен контрабандный ввоз и вывоз, утечка подконтрольных веществ в незаконный оборот.

    Также полиция выявляет лиц, занимающихся заготовкой и вывозом наркотиков, пресекла каналы героинового трафика, ликвидирует деятельность организованных преступных групп, специализирующихся на распространении синтетических наркотиков и создании лабораторий.

    Всего с начала года из незаконного оборота полицейскими изъято более 297 кг различных наркотических средств.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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