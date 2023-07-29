Мак выращивал в огороде житель Костанайской области: изъято более 200 кустов
По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023» и «Дәрмек» сотрудниками полиции Костанайской области выявлен факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
«264 куста мака произрастало во дворе жителя поселка Ждановка Костанайского района, которые он возделывал для личного потребления. В рамках начатого досудебного производства по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», плантация была уничтожена», - сообщили в профильном ведомстве.
В полиции отмечают, что в рамках двух профилактических мероприятий, которые проводятся на территории области, выявлен и пресечен контрабандный ввоз и вывоз, утечка подконтрольных веществ в незаконный оборот.
Также полиция выявляет лиц, занимающихся заготовкой и вывозом наркотиков, пресекла каналы героинового трафика, ликвидирует деятельность организованных преступных групп, специализирующихся на распространении синтетических наркотиков и создании лабораторий.
Всего с начала года из незаконного оборота полицейскими изъято более 297 кг различных наркотических средств.