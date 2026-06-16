Мак с примесью наркотиков под видом специй продавал житель Павлодара

Организатор схемы наладил продажу семян мака с примесью наркотических веществ, выдавая товар за обычную пищевую продукцию и специи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.

В городе Павлодаре вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов. Расследование проведено департаментом АФМ по Павлодарской области.

— Установлено, что Алекперов З.Ф. организовал незаконный сбыт семян мака с примесью наркотических средств под видом пищевой продукции. В схеме участвовали также близкие родственники подозреваемого, между которыми были распределены роли по поставке, хранению, фасовке и сбыту. Поставки осуществлялись из другого региона через логистические компании. Реализация велась под видом пищевого мака и специй, — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

В ходе обыска изъяты расфасованные партии примеси наркотических средств. Денежные средства поступали как наличными, так и посредством банковских переводов. На полученные наркодоходы организатор купил два автомобиля, которые с целью сокрытия оформил на третьих лиц.

— Приговором суда Алекперову и двоим его соучастникам назначено наказание в виде семи лет лишения свободы каждому. Автомашины конфискованы в доход государства. Также уничтожено 321 килограмм семян мака с примесью наркотических веществ. Приговор вступил в законную силу, — рассказали в АФМ.

Ранее сообщалось, что крупнейший наркоцентр выявили в Алматинской области. Подпольная нарколаборатория на десятки тысяч доз «синтетики» действовала на территории Карасайского района.