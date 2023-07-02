Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боксер Махмуд Сабырхан по прозвищу «Казахский Ломаченко» стал победителем международного турнира «Elorda Cup», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Сабырхана по поединку за «золото» в весовой категории до 57 килограммов должен был стать его соотечественник Асылжан Серикбай. Однако оппонент Махмуда не вышел на бой, вследствие чего высшую награду первенства забрал «Казахский Ломаченко».

Сегодня в финале «Elorda Cup» уже выступил другой лидер сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов.