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Махмуд Сабырхан завоевал третье «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет

26 Января 2023, 14:28
Махмуд Сабырхан завоевал третье «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Бангкоке (Таиланд) продолжаются финальные противостояния чемпионата Азии-2023 по боксу до 22 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В бою за «золото» весовой категории до 57 килограммов встретились представитель Казахстана Махмуд Сабырхан и местный боксер Саравут Суктхет. Победителем поединка раздельным решением судей стал боец из Казахстана, а таиландцу пришлось довольствоваться серебряной медалью.

Махмуд Сабырхан является серебряным призером чемпионата Азии-2022 по боксу среди взрослых. За технику и манеру ведения боя одно из российских СМИ назвало Сабырхана «Казахским Ломаченко», сравнивая его с известным украинским боксером Василием Ломаченко.

Ранее сегодня «золото» для Казахстана выиграли Санжар Ташкенбай (48 кг) и Нурсултан Алтынбек (54 кг).


Фото:prosports.kz

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